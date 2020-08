Lacrime Inter, il sogno sfuma in finale 3-2: il Siviglia vince l’Europa League (Di venerdì 21 agosto 2020) Il sogno dell'Inter si ferma all'ultimo gradino. L'Europa League sfuma in finale contro il Siviglia, più cinico nei momenti salienti e particolarmente fortunato nello sviluppo della gara. I nerazzurri di Antonio Conte devono accontentarsi del secondo posto dopo una cavalcata davvero esaltante.LA GARAIn barba a chi pensa alle finali come incontri tiratissimi e contratti, il primo tempo è un vero e proprio show. Ad aprire le danze è Lukaku che si procura il rigore e poi lo realizza dopo soli 5 minuti. Sembra un match più semplice, ma il Siviglia è una squadra che non conosce la resa. Al 12' De Jong inventa uno spettacolare colpo di testa in tuffo e pareggia. I nerazzurri protestano per un fallo di mano e sono scintille tra Banega e ... Leggi su itasportpress

