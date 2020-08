“Attenti a quello che stanno facendo”. Massimo Boldi lancia l’allarme. Ma in pochi gli credono (Di venerdì 21 agosto 2020) Polemiche social dopo il messaggio pubblicato da Massimo Boldi che su Facebook si scaglia contro ”i potenti del pianeta” che, secondo l’attore ”vogliono terrorizzare il mondo” e contro le ”mascherine da Pecos Bill” con cui, secondo l’attore, ”i potenti” vogliono tappare la bocca al popolo. ”Stiamo vivendo un mondo che non va per niente bene”. “I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, monti, regioni, stati. Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill”, scrive l’attore. ”Forse è tempo che ritorni il ... Leggi su caffeinamagazine

de_basso : @Massimi12446519 Puoi dire quello che vuoi però una cosa inconfutabile al momento puoi ancora parlare criticare scr… - AnnaValmen : @guidomarchello Meglio a fine scuola media, quando sarà necessario spostarsi per la scuola. Purtroppo vedo bimbi di… - MauroRicchetti : Esiste però anche un altro pericolo oltre a Salvini che si chiama 5 stelle! Attenzione che la sua 'democrazia liqui… - AR1829881905 : @DanBordenKane @fra_n_c_e_s_c_a Che strano questi magistrati sono attenti solo ai presunti reati commessi dai conse… - LeveHome : @Danireport @poliziadistato @gjscco anche perchè, diversamente, quello della polizia sarebbe stato un messaggio a t… -

Ultime Notizie dalla rete : “Attenti quello Galli: “Contagi record e non è solo colpa dei rientri. Ora servono più tamponi” Rep