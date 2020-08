Alitalia, De Micheli: prossima settimana incontro su Newco (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – “Dalla prossima settimana i quattro ministri coinvolti si confronteranno sul decreto per la costituzione della Newco” per la nuova Alitalia. E’ quanto ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, a margine di un incontro al Meeting di Rimini. “Le linee guida del piano industriale che come governo avevamo abbozzato stanno diventando sempre più approfondite – ha spiegato De Micheli -. Nel decreto agosto c’è la norma che accelera la costituzione della nuova società e quindi dalla prossima settimana i quattro ministri coinvolti si confronteranno sul decreto per la costituzione della Newco”. “La ... Leggi su quifinanza

Alitalia, governo al lavoro. Da prossima settimana confronto su newco

Conto alla rovescia per il decollo della nuova Alitalia. Il governo sembra voler imprimere un'accelerazione sul dossier in vista della costituzione della newco. Dalla settimana prossima, ha annunciato ...

