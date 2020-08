Calcio: Cannavaro scherza su problemi difesa dell'Evergrande (Di mercoledì 19 agosto 2020) ANSA, - SHANGHAI, 19 AGO - Il Guangzhou Evergrande ha un tale problema in difesa che nemmeno la "madre" di coach Fabio Cannavaro potrebbe fornire una soluzione, ha scherzato il tecnico italiano del ... Leggi su corrieredellosport

sportface2016 : #Calcio Fabio #Cannavaro scherza sulla fase difensiva del suo Guangzhou Evergrande - ItaSportPress : Cannavaro: 'Stupito dall'esonero di Sarri. Pirlo? Gli ho scritto...' - - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Fabio Cannavaro e l'sms a Pirlo: 'Ha ragione Rino, mo' so ca*** tuoi!' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Fabio Cannavaro e l'sms a Pirlo: 'Ha ragione Rino, mo' so ca*** tuoi!' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Fabio Cannavaro e l'sms a Pirlo: 'Ha ragione Rino, mo' so ca*** tuoi!' -