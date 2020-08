Sicilia. Lividi sul collo e sul corpicino, morto bimbo di 24 mesi: fermata la mamma 23enne e compagno (Di martedì 18 agosto 2020) Sicilia. La Procura di Siracusa ha disposto il fermo anche della madre 23enne del bambino di un anno e mezzo morto lunedì nell’ospedale di Modica, nel Ragusano, e che presentava lesioni sul corpo. In precedenza era stato fermato dalla polizia il convivente della donna, un 32enne che però non è il padre del piccolo. Nei loro confronti sono stati … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

