Scuola, la lettera della ministra Azzolina per sollecitare gli enti locali: “Serve sforzo decisivo di collaborazione per il rientro in classe” (Di martedì 18 agosto 2020) Ora serve “collaborare“, con i presidi e con gli uffici regionali, per consentire la ripresa della Scuola a settembre. La lettera è del 12 agosto scorso ma fino ad oggi non è mai stata resa pubblica. Firmataria: la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Destinatari: il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, Antonio Decaro, e il numero uno dell’Unione delle Province, Michele De Pascale. Oggetto della missiva: un richiamo agli enti locali a fare di più. Un messaggio che arriva mentre, a un mese dalla riapertura delle scuole, crescono le preoccupazioni sul rientro in classe. E tra le righe, si trova la richiesta del ministero perché i sindaci ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Scuola lettera Rientro a scuola in alto mare. Lettera Orizzonte Scuola Il gioielliere Repossi: «Io, Dodi Al Fayed e l’anello segreto per Diana. Volevano annunciare la loro unione»

Chiamai i miei avvocati a Monaco, spedimmo una lettera raccomandata a Lord Stevens incaricato ... il resto è passato a LVMH nel 2019) andavano a scuola assieme. Poi la sceicca Mozah del Qatar e molte ...

A Verbania l’addio al prof Giorgioni: era stato un punto di riferimento per l’Unione ciechi del Vco

A Verbania era noto per gli anni di insegnamento alla scuola media Quasimodo e per l’impegno come ... La laurea nel 1979 Nel 1979 si laureò in lettere e filosofia all’università di Torino. E proprio ...

