Roma, lotta all’abusivismo commerciale: proseguono i controlli dei Carabinieri (Di martedì 18 agosto 2020) Continua l’attività di controllo dei Carabinieri, volta al contrasto dell’abusivismo commerciale, del degrado e di ogni forma di illegalità nell’area del Colosseo. Dopo i controlli di sabato scorso che avevano portato a sanzionare per oltre 100.000 euro, 21 cittadini stranieri, tutti cittadini del Bangladesh, senza fissa dimora, sopresi a vendere abusivamente, ai passanti e turisti, altri 3 cittadini del Bangladesh sono stati fermati, ieri, dai Carabinieri del Comando di Piazza Venezia e multati per 5.800 Euro. I 3 sono stati sorpresi in piazza del Colosseo e via dei Fori Imperiali, uno mentre vendevano abusivamente bottigliette di acqua, due mentre esercitavano illegalmente l’attività di vendita abusiva, cosiddetti saltafila, di 28 biglietti e volantini promozionali ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, lotta all’abusivismo commerciale: proseguono i controlli dei Carabinieri - Lollover94 : @datzebao @Sardanapalooo @OfficialASRoma @IlarioDiGiovamb @RadioRadioWeb È uscito dalla lotta per il quarto posto g… - Fiorentinanews : #Commisso 'molto incuriosito' da #Friedkin. La #Roma come possibile partner nella lotta del numero uno della… - iletisim_roma : ?? Indossare maschera ?????-----????? Mantenere la distanza ???? Lavati le mani La lotta non è finita ?? - Notiziedi_it : Roma, addio a Alessandra Capone: la ballerina-attivista simbolo della lotta al cancro -

Ultime Notizie dalla rete : Roma lotta Roma, lotta all’abusivismo commerciale: proseguono i controlli dei Carabinieri Il Corriere della Città Record di iscritti al 43° Rally il Ciocco

La lotta per il vertice vede ... e vincitore di gara 1 CIR al rally Roma Capitale, primo appuntamento stagionale, e il campione CIRA in carica Andrea Crugnola, con Ometto, e la Citroen C3 R5 ...

Confagri, Francia ok deroga a neonicotinoidi barbabietola

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Il ministero dell'Agricoltura francese ha ... Le richieste dei produttori, che hanno provato a lottare contro gli afidi vettori del virus con ripetuti trattamenti rivelatisi ...

La lotta per il vertice vede ... e vincitore di gara 1 CIR al rally Roma Capitale, primo appuntamento stagionale, e il campione CIRA in carica Andrea Crugnola, con Ometto, e la Citroen C3 R5 ...(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Il ministero dell'Agricoltura francese ha ... Le richieste dei produttori, che hanno provato a lottare contro gli afidi vettori del virus con ripetuti trattamenti rivelatisi ...