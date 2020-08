NBA Playoff 2020, Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers in tv: data, canale e orario gara-1 (Di martedì 18 agosto 2020) Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers, gara-1 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. I favoriti numero uno per l’anello scenderanno in campo motivati nel chiudere quanto prima la pratica contro la franchigia dell’Orego, forti del duo James-Davis. Proprio quest’ultima è certamente la squadra più stanca che partecipa all’offseason, visto che ha dovuto giocare anche lo spareggio con Memphis per prenderne parte, ma mai scommettere contro Damian Lillard e C.J. McCollum. Appuntamento a partire dalle ore 03:00 di mercoledì 19 agosto, con diretta tv e streaming non disponibili su Sky Sport NBA e Sky Go. Leggi su sportface

ORLANDO - Entra subito nella storia dei playoff Luka Doncic. La guardia slovena dei Dallas Mavericks, 21 anni, ha raggiunto quota 42 punti in gara 1 coi Clippers, record di punti nella fase finale ...

Nba: Doncic non basta a Dallas, i Los Angeles Clippers avanti

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - La prima notte di Playoff in Nba, nella 'bolla' di Orlando, regala record in serie: i 57 punti di Donovan Mitchell (terza prestazione di sempre in un Playoff), innanzi tutto, ...

