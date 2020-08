Il 14 settembre non autorizzo ad isolare i miei figli con sintomatologia Covid a scuola: una ridicola catena (Di lunedì 17 agosto 2020) Sta circolando una catena a dir poco assurda a proposito della sintomatologia Covid-19, in riferimento a quello che avverrà a scuola coi nostri figli a partire dal prossimo 14 settembre. Un messaggio che alcuni utenti stanno facendo girare, come se la sua semplice ricondivisione aiutasse ad avere brutte sorprese il prossimo mese, almeno per quanto riguarda l‘isolamento dei ragazzi qualora dovessero emergere casi positivi all’interno di un istituto durante l’orario scolastico. La bufala sulla sintomatologia Covid per i figli a scuola dal 14 settembre Il post in questione ve lo riportiamo in formato integrale, in modo che lo possiate riconoscere nel caso in cui dovesse capitarvi ... Leggi su bufale

ricpuglisi : Il governo Conte non ha investito abbastanza risorse e intelligenza sulla SCUOLA e ora dà la colpa ai DISCOTECARI p… - ricpuglisi : Il motivo a oggi più degno per togliere la fiducia al governo Conte? Non aver fatto e non fare abbastanza per la r… - RaiNews : Speranza: 'Non vanificare gli sforzi, Priorità riaprire le scuole a settembre' #discoteche #discotechechiuse - annaiov1 : @Unipotesi Purtroppo non mi aspettavo nulla di diverso. Ne parlavo oggi dopo aver ascoltato un servizio giornalisti… - MarcoCoccia3 : @ivocamic dico la mia.... tutti in piazza il 5 settembre e poi il 6 come se niente fosse successo? non si dovrebber… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre non Fusacchia (Misto): “Sulla scuola a settembre le famiglie non tollerano pasticci” Orizzonte Scuola Stasera in tv, Quello che non so di lei: trama, cast e curiosità del film di Polanski del 2017

Dopo il successo del suo primo romanzo, basato sul rapporto con sua madre, Delphine si trova a vivere un momenti di forte crisi personale, accentuata anche dal fatto che la donna continua a ricevere l ...

Calcio a 5, Cus Ancona: Gusella e Lancioni nella rosa della prima squadra

Sono contento di quanto mi ha comunicato la società per il sottoscritto sarà una stagione fondamentale dove gli stimoli di certo non mancheranno". Stagione sportiva quella che prenderà il via il ...

Dopo il successo del suo primo romanzo, basato sul rapporto con sua madre, Delphine si trova a vivere un momenti di forte crisi personale, accentuata anche dal fatto che la donna continua a ricevere l ...Sono contento di quanto mi ha comunicato la società per il sottoscritto sarà una stagione fondamentale dove gli stimoli di certo non mancheranno". Stagione sportiva quella che prenderà il via il ...