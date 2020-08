Coronavirus: 9 vaccini in fase avanzata di sperimentazione (Di domenica 16 agosto 2020) Sono 9 i candidati vaccini contro il Coronavirus già in fase di sperimentazione: ad annunciarlo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nove candidati vaccini contro Covid-19 sono in “fase 2 o 3 di sperimentazione clinica. Fanno parte del programma Covax, che è in costante espansione”. Lo ha annunciato il direttore generale … Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vaccini Coronavirus, la prudenza del luminare abruzzese Pio Conte su vaccini e Sputnik V Il Messaggero Ognuno fa da sè, è caos tamponi Presa d’assalto l’Asst Bergamo Est

Fino a venerdì era l’unica impegnata sul campo: 300 gli esami effettuati, ma con pesanti disagi. Ora si parte al «Papa Giovanni». Giupponi (Ats): poco tempo per organizzarci, chiedo pazienza. La quest ...

"Il vaccino non sarà pronto prima di un anno", il membro della Task Force non è ottimista

Secondo Marcel Tanner bisognerà attendere ancora qualche mese. E ritiene anche che non sia corretto obbligare tutti a farne uso BERNA – Quando esso sarà disponibile, bisognerà obbligare tutta la popol ...

