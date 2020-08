Mercato Milan in alto mare: Zlatan Ibrahimovic si allontana (Di sabato 15 agosto 2020) Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic non è affatto scontato per via della questione economica. Trattare con Mino Raiola è sempre complesso. Ibra si sta giocando l’ultimo o il penultimo contratto della sua carriera. L’offerta del Milan è 5 milioni di base fissa per la prossima stagione più 1 milione di bonus vari legati alle presenze e al rendimento personale e di squadra. Totale 6 milioni netti, all’incirca 12 milioni lordi. Ibra vuole di più. Non basta nemmeno la decisione della Puma, sponsor tecnico del club rossonero, che ha scelto proprio lo svedese come testimonial ufficiale per la presentazione della terza maglia, fissata per lunedì 17 agosto. Raiola e Ibrahimovic hanno fatto una controproposta con una base fissa più alta a bonus più alti, ... Leggi su laprimapagina

