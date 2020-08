Lutto per Maradona: morto di Covid-19 il cognato 77enne (Di giovedì 13 agosto 2020) TORINO - Dramma nella famiglia di Diego Armando Maradona : suo cognato Raul Machuca , marito di Rita, sorella maggiore del Pibe de Oro,, come riporta la stampa argentina, è deceduto a 77 anni dopo ... Leggi su corrieredellosport

