Sarri Juventus, Zazzaroni: “Con Lukaku avrebbe vinto la Champions” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sarri Juventus – Ivan Zazzaroni ha parlato della trattativa che, soltanto un anno fa, avrebbe potuto regalare al tecnico toscano Romelu Lukaku. Il belga, alla fine, ha scelto di accasarsi all’Inter ma avrebbe potuto vestire la casacca bianconera dopo un’operazione che avrebbe portato Dybala a Manchester. Secondo il direttore del Corriere dello Sport, l’ex Everton sarebbe stato un rinforzo fondamentale che avrebbe portato il club di Agnelli addirittura sul tetto di Europa. Juventus: Zazzaroni analizza l’attacco a disposizione diSarri Zazzaroni ha poi parlato del ruolo di Cristiano Ronaldo e dell’involuzione di Higuain, le dichiarazioni tramite ... Leggi su juvedipendenza

