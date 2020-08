Repubblica: trattativa chiusa per Gabriel per 25 milioni (ma bisogna vendere Koulibaly) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Con la partenza di Leandrinho il Napoli ha liberato la casella per il calciatore extracomunitario. Ha già deciso a chi riservarla: Gabriel del Lille. Repubblica Napoli scrive che la trattativa è praticamente conclusa e che sarà definitivamente risolta quando si riuscirà a vendere Koulibaly. “Il diesse Giuntoli ha liberato uno spazio per tesserare un calciatore extracomunitario con la cessione a titolo definitivo di Leandrinho al Red Bull Bragantino, ma ha già deciso come utilizzarlo. Il dettaglio non è da trascurare: ora il club azzurro può tesserare Gabriel del Lille. La trattativa è praticamente conclusa. Al Lille andranno 25 milioni di euro. Il Napoli l’ha impostata da tempo e la ... Leggi su ilnapolista

napolista : Repubblica: trattativa chiusa per Gabriel per 25 milioni (ma bisogna vendere Koulibaly) Con la partenza di Leandrin… - EgidioOnofrio : Trattativa Stato-mafia, la copia fantasma delle telefonate distrutte di Giorgio Napolitano - SamueleMartini1 : @repubblica Ma questo Presidente cm gl ialtri chi lo ha eletto?..è frutto di 1 trattativa sottobanco tra deputati e… - VincenzaChiefa : RT @malgradotuttobl: C’è correlazione tra i “dinieghi e i mancati gradimenti” per la nomina al DAP di #DiMatteo, e il silenzio del Presiden… - VincenzaChiefa : RT @malgradotuttobl: Chiedo a @robertosaviano perché non ha mai speso una parola per la sentenza #Trattativa o sul Giudice #NinoDiMatteo Fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica trattativa Legge elettorale, Italia Viva chiude ogni trattativa. Rosato: "Non ha i voti necessari per l'approvazione. La priorità è l'economia" la Repubblica Calciomercato Juventus, decisione clamorosa su Dybala | I dettagli

Protagonista di una grande stagione e in trattativa con il club per il rinnovo, Dybala potrebbe alla fine lasciare la Juventus finanziando il calciomercato in entrata Non ci aspettiamo un calciomercat ...

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Isco: la verità sulla trattativa

11 Dybala e Ronaldo , secondo la Repubblica è un dualismo da risolvere. Il portoghese, escluso il Paris Saint-Germain, non ha grandi club con ambizioni Champions pronti a fare un investimento importan ...

Protagonista di una grande stagione e in trattativa con il club per il rinnovo, Dybala potrebbe alla fine lasciare la Juventus finanziando il calciomercato in entrata Non ci aspettiamo un calciomercat ...11 Dybala e Ronaldo , secondo la Repubblica è un dualismo da risolvere. Il portoghese, escluso il Paris Saint-Germain, non ha grandi club con ambizioni Champions pronti a fare un investimento importan ...