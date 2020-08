Elodie: “Non mi piace come la Lega cerca di accalappiare voti”. Il Carroccio replica: “Non la pensi come lei? Sei ignorante” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Elodie è una delle regine indiscusse dei (tanti e troppi) tormentoni estivi di questa estate con “Ciclone” assieme ai produttori d’oro d’Italia Takagi & Ketra. La cantante, che ha appena conquistato il disco di platino per il brano sanremese “Andromeda” (già disco d’oro, con 17 milioni e mezzo di stream e 18 milioni di views), si è sempre distinta per la sua sincerità e ha sempre espresso, senza paura, le proprie opinioni sulla politica e sulla società. Durante una intervista a Il Corriere Della Sera è tornata sull’argomento degli attacchi razzisti contro il suo colLega ed amico di talent Sergio Sylvestre (hanno partecipato ad “Amici”), che ha sbagliato a giugno delle parole durante l’Inno d’Italia, prima della finale di calcio di Coppa ... Leggi su ilfattoquotidiano

