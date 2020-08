Appalti Covid in Campania, Taglialatela: La Corte dei Conti vuole accertare il danno erariale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il presidente dell’associazione “Campo Sud” Marcello Taglialatela è stato ascoltato stamattina dalla Procura della Corte dei Conti della Campania in relazione alla vicenda degli ospedali antiCovid di Napoli, Caserta e Salerno, di cui si sta già occupando l’ufficio inquirente del procuratore Giovanni Melillo. Secondo quanto si apprende Taglialatela è stato contattato venerdì scorso l’appuntamento di oggi che è durato circa tre ore. Il presidente di “Campo Sud” ha portato con sé, e poi consegnato ai magistrati contabili, i suoi sei esposti, già fatti pervenire ai pm Mariella Di Mauro e Simone de Roxas titolari dell’inchiesta su presente turbative d’asta negli Appalti ... Leggi su ildenaro

