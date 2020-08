The Dark Pictures Little Hope: le parole di Will Poulter sul titolo (Di martedì 11 agosto 2020) In una recente intervista, l’attore Will Poulter ha parlato del suo coinvolgimento in The Dark Pictures Little Hope e della trama del titolo Nel nuovo videodiario con il commentary sullo sviluppo dell’horror The Dark Pictures Little Hope, Supermassive Games ha dato a Will Poulter la possibilità di parlare del suo coinvolgimento nel nuovo titolo dello studio inglese. Il noto attore ha anche proposto interessanti spunti sulla trama del gioco. Andiamoli a vedere. Ecco il videodiario con l’intervista a Will Poulter su The Dark Pictures Little ... Leggi su tuttotek

Daken Akihiro: principe di niente

Nella loro gestione sul personaggio, Marjorie Liu, Daniel Way e vari disegnatori hanno delineatola figura di Daken Akihiro, Dark Wolverine. Se fosse stato un calciatore, Daken Akihiro sarebbe stato et ...

