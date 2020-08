“Mi fa innamorare”. Nicola Vivarelli, scappa fuori un messaggio importante. Ed è subito polemica (pensando a Gemma Galgani) (Di lunedì 10 agosto 2020) Gemma Galgani, l’inspiegabile ‘scomparsa’ dai social apre la caccia al colpevole. Tutto questo accade mentre il nome di Nicola Vivarelli continua a essere sulla bocca di tutti. Un continuo rincorrersi di indiscrezioni e polemiche non fa che caratterizzare il ‘caso’; come stanno realmente le cose? Il pubblico del dating show continua a chiederselo senza ricevere risposte. Eppure qualcosa comincia a trapelare. Un’assenza improvvisa e nessun riferimento esplicito, questi gli unici elementi in mano ai fan della discussissima coppia di Uomini e Donne. Lo scenario sembra chiaro e delineato: Gemma continua a rappresentare la ‘grande assente’ mentre Nicola rende pubblici alcuni post, ma senza alcun riferimento alla dama torinese. Tra i due la ... Leggi su caffeinamagazine

