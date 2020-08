Cavani a un passo dal Benfica: hanno fatto bene le italiane a non puntare sull'attaccante? (Di lunedì 10 agosto 2020) L'uruguaiano ex Napoli, svincolato dal Paris Saint-Germain, sta per andare al Benfica a parametro zero: occasione persa per il nostro campionato? Leggi su 90min

_Manuel_Pio_ : Sembrerebbe che Edison #Cavani sia ad un passo dal #Benfica. Per lui un contratto fino al 2023 da 2,5 milioni a sta… - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Osimhen: “Il Napoli è un club glorioso. Spero di fare un passo in avanti” A Sport1: “Vi hanno giocato dei grandissimi come M… - napolista : Osimhen: “Il Napoli è un club glorioso. Spero di fare un passo in avanti” A Sport1: “Vi hanno giocato dei grandissi… - sportli26181512 : #Napoli, parla Osimhen: 'Arrivo in un club glorioso, voglio far bene': L'attaccante: 'Qui hanno giocato Maradona, H… - GaeFormisano19 : ?? #Osimhen a @SPORT1 'Spero di fare un passo in avanti a #Napoli. Ho la possibilità di far parte di un club glorio… -