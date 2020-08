Anziano dimesso col Covid muore solo in casa: ritrovato dopo 10 giorni (Di lunedì 10 agosto 2020) È morto solo nel suo appartamento: Giovanni D.S., malato di Covid-19, 72 anni, è stato trovato dai vigili del fuoco nella sua casa di Milano, a via Fleming. A dare l’allarme sono stati i vicini che sentivano un odore pesante filtrare dalla porta e dalle finestre. I soccorritori del 118 nell’abitazione hanno trovato anche la documentazione medica di un recente e lungo ricovero all’ospedale San Carlo, avvenuto per vecchie patologie, e in quei referti c’erano anche le indicazioni della positività al coronavirus. L’uomo potrebbe essere sepolto al «Campo 87», l’area del cimitero Maggiore dedicata alle salme «non reclamate», ai deceduti per coronavirus che non hanno neppure un familiare che possa dare indicazioni per la sepoltura (anche se al momento ... Leggi su huffingtonpost

