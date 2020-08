Blogo retroscena: Elettra Lamborghini opinionista del Grande fratello vip 5? (Di sabato 8 agosto 2020) Non solo provini e colloqui per decidere il cast della prossima edizione del Grande fratello vip, ma anche per scegliere chi sarà al fianco di Pupo nel delicato ruolo di opinionista della prossima edizione del reality show diretto e condotto da Alfonso Signorini. Blogo restroscena: Giovanni Terzi e Alberto Veronesi visti per il Grande fratello vip 5 pubblicato su TVBlog.it 08 agosto 2020 11:20. Leggi su blogo

toysblogit : Blogo retroscena: Elettra Lamborghini opinionista del Grande fratello vip 5? -

Ultime Notizie dalla rete : Blogo retroscena Blogo retroscena: Ballando con le stelle, stop al televoto! In arrivo giudici popolari? TVBlog.it gli ultimi, incredibili, retroscena

Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...

Anna Falchi, l’inedito retroscena a C’è tempo per…: “La notte non dormo”

Durante la puntata di ieri, quando si parlava del corteggiamento, all’improvviso Beppe Convertini, senza che Anna Falchi si aspettasse questo atteggiamento le ha detto: “Sai che ho qualche difficoltà ...

Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...Durante la puntata di ieri, quando si parlava del corteggiamento, all’improvviso Beppe Convertini, senza che Anna Falchi si aspettasse questo atteggiamento le ha detto: “Sai che ho qualche difficoltà ...