“Ma che fa?!”. Ilary Blasi mostra il figlio Cristian mentre fa una ‘strana cosa’. E a tutti viene il dubbio (Di venerdì 7 agosto 2020) Nelle ultime ore Ilary Blasi, sempre molto attiva su Instagram (in cui vanta quasi 1 milione e mezzo di follower) ha pubblicato delle storie davvero misteriosa, nonostante riprenda un momento ultra normale nella vista di chiunque. Nelle brevi clip condivise da Ilary sul social, lei si riprende in macchina con il figlio Cristian, arricchendo i video con delle scritte come: “My boy” e “Porta la vecchia in giro”. Prima ancora che lo inquadri, dunque, si intuisce che a guidare sia lui. Infatti, nella seconda storia l’inquadratura termina proprio su Cristian Totti, figlio dell’amore tra Ilary e Francesco, che stringe lo sterzo tra le mani, non ci sono dubbi in merito: il pilota è proprio lui. Ma avete capito dove ... Leggi su caffeinamagazine

matteosalvinimi : Un video che spezza il cuore. Provincia di Pavia, un bimbo di 6 anni, orfano di mamma e papà, viene sottratto allo… - Rinaldi_euro : Pensate quello che volete, ma quando vedo una Lancia Delta HF Integrale 16V ancora mi emoziono!!! ???????????? - davidealgebris : M5S vuole tagliare Parlamentari e risparmiare €70mn ma dice no al MES Che ne fa risparmiare €700mn. Solita logica d… - squishjinyoung : @HAJHAH_ no ma ora sono curiosa, in che scuola vai? - ansia_tw : @PaoloGentiloni Ero convinto che i profughi siriani fossero solo 500.000, ma non importa... l'Italia sia pronta ad accoglierli tutti. -