Oggi l’inaugurazione del Ponte San Giorgio: “era una scena di guerra”, il ricordo dei Vigili del fuoco a 2 anni dalla tragedia del Ponte Morandi (Di lunedì 3 agosto 2020) Il 3 agosto 2020, quasi due anni esatti dopo il crollo del Ponte Morandi, s’inaugura il nuovo viadotto sul Polcevera. La reazione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco al crollo del Ponte Morandi fu immediata. Fin da subito, infatti, dispose la mobilitazione dai comandi provinciali delle regioni più vicine come Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana a quelle più lontane come Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio, fino al Molise, all’Umbria e alla Campania. Il dispositivo di soccorso raggiunse, già poche ore dopo la tragedia, un dispiegamento di circa 400 unità, oltre a ben 44 cani-soccorritori certificati. Il Centro Operativo Nazionale, regia di tutte le ... Leggi su meteoweb.eu

