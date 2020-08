Le verità schermate del Governo Conte-Casalino (Di lunedì 3 agosto 2020) di Gianluigi Paragone. Il Tempo è stato uno dei pochi giornali ad aver posto all’attenzione la decisione di un giudice di pace non solo contro i superpoteri del premier Conte, ma anche sulle contraddizioni dei vari dpcm. Per il resto su quell’atto di resistenza è stata inserita la sordina mediatica, perché certe cose è maglio non farle sapere. Meglio non raccontare che nessun potere speciale può essere costruito in virtù di una autoproclamazione cui segue il bacio della pantofola della maggioranza ormai ridotta al ruolo di cameriere. Negli anni delle crisi bancarie non si doveva far conoscere l’inganno dell’anatocismo, l’inganno delle sofferenze bancarie e degli npl, l’inganno delle operazioni baciate: fintanto che qualche avvocato testa dura ha fatto causa e ha vinto. Qui è ... Leggi su ilparagone

