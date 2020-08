AGOSTO dal caldo intenso, Meteo Aeronautica 30 giorni (Di domenica 2 agosto 2020) Il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare è caratterizzato dalla previsione di caldo oltre la norma su tutta Italia. E’ una previsione che contrasta con la precedente linea di tendenza diffusa una settimana fa, che prospettava un mese d’AGOSTO abbastanza normale. Il nuovo bollettino appare orientato verso la tendenza indicata dal Centro Meteo Europeo che già da una settimana fa, era indirizzato a proporre un mese d’AGOSTO più caldo della norma. Insomma, questa che segue è la previsione degli esperti. Dovrebbe essere un caldo AGOSTO quello del 2020 sull’Italia. Credit foto AdobeStock. IL ... Leggi su meteogiornale

acmilan : Ancora insieme, più forti di prima: dal 10 agosto sarà attiva la procedura di rimborso per abbonamenti stagionali,… - fanpage : Sale l'indice di contagio Rt in Italia. Preoccupano i dati forniti dal Ministero della Salute - RegLombardia : #LNews Il presidente della Regione Lombardia, @FontanaPres ha firmato una nuova ordinanza anti Covid in vigore da… - gotcnvs : indovinate chi si sta molto probabilmente ammalando in agosto e a 3 giorni dal suo comple - andreaventura01 : @vergotcom @gilardisil 'Affaire Moro', '2 Agosto 1980', dieci anni dopo, 'Mani Pulite'; arruolamento dei comunisti… -