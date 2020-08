La Cina si sta facendo troppi nemici (Di sabato 1 agosto 2020) I leader cinesi possono solo incolpare se stessi per il loro isolamento. Sopravvalutando il loro potere, hanno forzato la mano e hanno allontanato paesi amici o neutrali spingendoli tra le braccia degli Stati Uniti. Leggi Leggi su internazionale

Ultime Notizie dalla rete : Cina sta La Cina si sta facendo troppi nemici - Minxin Pei Internazionale Stati Uniti-Cina: Trump firmerà ordine esecutivo per bloccare Tik Tok

New York, 01 ago 09:14 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che firmerà oggi un ordine esecutivo per bloccare l’uso del social network cinese Tik Tok nel paese ...

Hong Kong, mandato d'arresto per sei attivisti all'estero

Crescendo di operazioni per arginare le proteste di Hong Kong. Dopo aver arrestato venerdì quattro studenti tra i 16 e i 21 anni che avevano fondato e poi sciolto il gruppo indipendentista Studentloca ...

