A Mazara del Vallo, la Rassegna letteraria “UN MEDITERRANEO DI LETTURE” (Di venerdì 31 luglio 2020) Prenderà il via venerdì 7 agosto – per concludersi il 29 agosto – a Mazara del Vallo, la Rassegna letteraria “UN MEDITERRANEO DI LETTURE”, organizzata dall’Associazione culturale ‘CIURI’ con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, curata dalla giornalista Jana Cardinale. L’evento si prefigge la promozione della cultura al femminile per condividere conoscenze, ed emozioni,... L'articolo A Mazara del Vallo, la Rassegna letteraria “UN MEDITERRANEO DI LETTURE” puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : A Mazara del Vallo, la Rassegna letteraria “UN MEDITERRANEO DI LETTURE” - BELLA782357341 : RT @CampobelloNews: Mazara. Domenica 2 Agosto incontro con il regista Paolo Licata ed il cast del film “Picciridda” - usatoscherma : RT @GiuseppeBucca: Che sorpresa. Contento di aver potuto passare degli attimi in bellissima compagnia. Finalmente siete passati da Mazara d… - BeliceIt : Al via il primo agosto il Mazara Food Fest 2020, il Festival del cibo del Mediterraneo - GiuseppeBucca : Che sorpresa. Contento di aver potuto passare degli attimi in bellissima compagnia. Finalmente siete passati da Maz… -

Ultime Notizie dalla rete : Mazara del Arriva a Mazara del Vallo l'evento più goloso dell'anno: "Gnam!", il weekend dedicato al gusto (e non solo) Balarm.it Rilasciato il peschereccio di Marsala sequestrato in Tunisia

"Il motopesca Nuova Maria Lucia della marineria di Marsala è stato appena liberato e sta navigando verso la Sicilia". Lo fa sapere Nino Carlino, Presidente del Distretto Pesca di Mazara del Vallo. "A ...

Denise Pipitone, ecco come sarebbe oggi: la ricostruzione fotografica della bimba scomparsa a Mazara

La Procura di Marsala ha diffuso la ricostruzione fotografica dell’aspetto che avrebbe Denise Pipitone, scomparsa a 4 anni da Mazara del Vallo l’uno settembre del 2004. La ricostruzione è stata elabor ...

"Il motopesca Nuova Maria Lucia della marineria di Marsala è stato appena liberato e sta navigando verso la Sicilia". Lo fa sapere Nino Carlino, Presidente del Distretto Pesca di Mazara del Vallo. "A ...La Procura di Marsala ha diffuso la ricostruzione fotografica dell’aspetto che avrebbe Denise Pipitone, scomparsa a 4 anni da Mazara del Vallo l’uno settembre del 2004. La ricostruzione è stata elabor ...