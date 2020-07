Uccise i genitori nel ’91, ma Pietro Maso ha beneficiato del reddito di cittadinanza (Di giovedì 30 luglio 2020) Pietro Maso, condannato per l’assassinio dei suoi genitori avvenuto nel ’91, ha beneficiato del reddito di cittadinanza fino al 2019. Oggi potrebbe essere stato sospeso. Nel 1991, in provincia di Verona, con l’aiuto di due amici Uccise i suoi genitori – Antonio Maso e Mariarosaria Tessari – a colpi di spranga nella notte. Un omicidio … L'articolo Uccise i genitori nel ’91, ma Pietro Maso ha beneficiato del reddito di cittadinanza proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

LegaSalvini : ???? UCCISE I GENITORI A COLPI DI SPRANGA, PER LUI IL REDDITO DI CITTADINANZA! ???? - MediasetTgcom24 : Uccise i genitori nel 1991, Pietro Maso percepiva il reddito di cittadinanza | L'avvocato: 'Ora sospeso'… - ResiannaM : RT @vevafra: Pietro Maso ha percepito il reddito di cittadinanza , per chi non lo sapesse uccise a sprangate i suoi genitori insieme agli a… - napolista : Uccise a sprangate i genitori e andò in discoteca. Oggi Pietro Maso vive con il reddito di cittadinanza Sul Giornal… - Affaritaliani : Pietro Maso uccise i genitori ma nel 2019 percepiva il Reddito di cittadinanza -