Civitavecchia, trovato senza vita in casa un uomo di 74 anni (Di giovedì 30 luglio 2020) trovato senza vita nella propria abitazione un 74enne di origini austriache. Il fatto è avvenuto a Civitavecchia, in via dei Ligustri, intorno alle 12. I familiari non avevano sue notizie, preoccupati hanno chiamato i soccorsi che una volta entrati in casa hanno trovato l’uomo disteso sul pavimento. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, gli agenti del commissariato di zona e la Polizia Scientifica. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Così i vigili del fuoco di Civitavecchia – intorno alle 12 di giovedì 30 luglio – sono intervenuti in via dei Ligustri, zona Casaletto Rosso. Una volta forzata la la finestra sono entrati in casa dove ...

Trovato senza vita nella propria abitazione un 74enne di origini austriache. Il fatto è avvenuto a Civitavecchia, in via dei Ligustri, intorno alle 12. I familiari non avevano sue notizie, preoccupati ...Così i vigili del fuoco di Civitavecchia – intorno alle 12 di giovedì 30 luglio – sono intervenuti in via dei Ligustri, zona Casaletto Rosso. Una volta forzata la la finestra sono entrati in casa dove ...