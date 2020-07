Sondaggi, Lega prima ma ha perso 11 punti in un anno. Pd e M5s stabili. Meloni raddoppia (Di martedì 28 luglio 2020) La Lega ancora prima anche se in tendenza negativa. Il Pd praticamente immobile. Fratelli d’Italia a caccia del M5s. Sono i dati principali del Sondaggio di Demopolis nel suo Barometro politico. Il Carroccio si attesta, secondo i dati dell’istituto diretto da Pietro Vento, al 25,4 (contro il 26 di fine giugno). I democratici cedono lo 0,2 e si fermano al 21. Segue il Movimento 5 Stelle con il 16, in lieve ripresa dello 0,2, quasi a confermare il travaso di voti tra M5s e Pd. I grillini sono tallonati dai Fratelli d’Italia, valutati da Demopolis al 15 per cento, la stessa cifra misurata nel Sondaggio del 30 giugno. Seguono i partiti sotto al 10 per cento. C’è Forza Italia al 6,5 (-0,5) e dietro in fila altri partiti di centrosinistra di vari orientamenti: Liberi e Uguali al 3,4, Italia Viva ... Leggi su ilfattoquotidiano

