Milan, rinnovato ufficialmente l'accordo di sponsorizzazione con Emirates, la società annuncia il rinnovo con grande entusiasmo per il futuro. ANCORA INSIEME- Come riportato da Calciomercato.com, la compagnia aerea degli Emirati Arabi ha deciso di confermare il legame con il club rossonero fino al 2023. Il nuovo accordo dovrebbe prevedere un introito di 11-12 milioni di euro all'anno, inferiore ai 14 milioni di euro annui del precedente contratto, tuttavia sulle cifre si attende l'ufficialità.

