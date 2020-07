lombardia sott'acqua: esondato il seveso, sottopassi allagati, ferrovie bloccate, alberi caduti (Di venerdì 24 luglio 2020) Da www.ilgiorno.it milano allagata lombardia flagellata dal maltempo dalle prime ore dell'alba. Una bomba d'acqua si è abbattuta dalle 5 di stamani su Milano e l'hinterland provocando l'esondazione del ... Leggi su dagospia

Ultime Notizie dalla rete : lombardia sott IL VIDEO. Sembra Venezia e invece è Brescia, la via finisce sott'acqua il Dolomiti Maltempo, bombe d'acqua e grandine in Lombardia: devastate le colture nei campi

Milano, 24 luglio 2020 - Il maltempo flagella di nuovo la Lombardia con trombe d'aria, nubifragi e grandine che in queste ore si stanno abbattendo su diverse zone della regione provocando allagamenti ...

Esonda il Seveso: nelle strade di Milano arrivano i sommozzatori dei vigili del fuoco

Maltempo a Milano, sottopassi allagati e persone intrappolate in macchina salvate dai sommozzatori Vigili del fuoco al lavoro a Milano a causa del maltempo che ha investito la città. Diverse le richie ...

