Di Marzio: Napoli, prima proposta per Boga. Il Sassuolo rifiuta ma si tratta (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Napoli ha tutta l’intenzione di chiudere un doppio colpo: prima Osimhen, poi Boga. Stando a quanto riporta gianlucadiMarzio.com, Giuntoli avrebbe già formulato una prima proposta al Sassuolo, consistente in 25 milioni di euro più Younes. Tuttavia, gli emiliani vorrebberro un corrispettivo economico maggiore, intorno ai 40 milioni. Nel frattempo, Boga attraverso il suo entourage ha già fatto capire ai dirigenti neroverdi di voler cambiare squadra. Dunque nei prossimi giorni si lavorera per raggiungere un’intesa e chiudere l’affare. L'articolo Di Marzio: Napoli, prima proposta per Boga. Il Sassuolo ... Leggi su ilnapolista

