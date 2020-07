De Luca replica a Salvini: «Ricostruzione sciacallesca. Ho solo citato i dati» | VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Sarà una controversia che ci porteremo dietro fino al 21 settembre, quando si chiuderà la tornata elettorale per le Regionali in Campania. Ieri la frase fuori luogo di Vincenzo De Luca che ha citato i morti da Coronavirus in Lombardia; poi la replica indignata di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ora il Presidente campano torna a parlare di quel tema dicendo di aver detto una cosa banale che è stata sostenuta da tutti in questi mesi. Citando i dati dei contagi e delle vittime Covid in terra Lombarda. De Luca risponde a Salvini, con un duello che andrà avanti per un altri due mesi. LEGGI ANCHE > Salvini su De Luca e sulla frase sui morti in Lombardia: «Non so se mi fa più schifo o pena» ... Leggi su giornalettismo

