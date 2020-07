Alex Zanardi, i medici hanno appena confermato la notizia (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi ha lasciato l'ospedale senese delle Scotte a poco più di un mese dall'incidente di Pienza quando con la sua handbike si è scontrato con un camion. Finita la sedazione, proseguirà le cure in un centro di riabilitazione in Lombardia. Adesso per il campione bolognese si apre il delicato percorso della neuro-riabilitazione in un'altra struttura. Lo ha annunciato oggi l'azienda ospedaliero-universitaria senese nell'ultimo bollettino sulle sue condizioni di salute. (Continua...) In questi giorni è stata completata la fase di sospensione della sedazione, al termine della quale è stata accertata la stabilità dei parametri cardio-respiratori e metabolici e della situazione clinica generale. Elemento che ha consentito il trasferimento in un centro specialistico per il recupero e la ... Leggi su howtodofor

