Fermato un uomo per l'incendio della cattedrale di Nantes (Di domenica 19 luglio 2020) Un uomo è stato Fermato a Nantes in relazione all’incendio che ieri ha colpito la cattedrale. Lo rende noto il canale di notizie francese Bfm.Si tratta di un volontario, 39 anni, che il giorno prima del rogo era stato incaricato di chiudere a chiave la chiesa. Sono in corso verifiche degli inquirenti sulla sua posizione. La polizia scientifica continuerà oggi a fare rilievi.Come ha riferito il procuratore Pierre Sennes, l’uomo “era responsabile della chiusura della cattedrale venerdì sera e gli investigatori vogliono chiarire alcuni elementi”. Sennes ha tenuto a sottolineare che “qualsiasi interpretazione che potrebbe implicare il coinvolgimento di questa persona in quanto è ... Leggi su huffingtonpost

