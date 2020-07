Travolta dal furgone mentre era sul monopattino elettrico: grave una donna di Milano (Di venerdì 17 luglio 2020) grave incidente quello avvenuto questa mattina a Milano: una donna è stata Travolta da un furgone mentre viaggiava in monopattino elettrico. Avendo subito un brutto trauma cranico, la donna operata è ora ricoverata in condizioni che parrebbero essere preoccupanti. Brutto incidente stradale, quello avvenuto in mattinata in quel di Milano. Una donna di 31 anni … L'articolo Travolta dal furgone mentre era sul monopattino elettrico: grave una donna di Milano proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

CdT_Online : Auto travolta dal treno a Lugano - Fondoambiente : Inizia il restauro della statua della Madonna del Rosario, travolta dal crollo della cupola della Collegiata di Pie… - ap_qualcosa : E piano un'altra volta io chiudo un'altra porta Di fronte agli imprevisti temo d'essere travolta Da scelte che non… - Ale37364793 : Io sono brava nelle situazioni di emergenza ma sono una frana a gestire le situazioni di dolore e mi dispiace molto… - TOrangeMagic : La soluzione migliore sarebbe arrangiarmi cercare di fare chiarezza da sola e risolvermi la situazione da sola io c… -

Ultime Notizie dalla rete : Travolta dal Auto travolta dal treno a Lugano Corriere del Ticino Travolta dal furgone mentre era sul monopattino elettrico: grave una donna di Milano

Grave incidente quello avvenuto questa mattina a Milano: una donna è stata travolta da un furgone mentre viaggiava in monopattino elettrico. Avendo subito un brutto trauma cranico, la donna operata è ...

Nubifragio Palermo, Diventerà Bellissima chiederà invio ispettori in Comune

Mentre ancora vigili del fuoco, Esercito, stanno ancora lavorando per riportare alla normalità la circonvallazione di Palermo con i suoi sottopassi, travolti dal nubifragio di mercoledì, le polemiche ...

Grave incidente quello avvenuto questa mattina a Milano: una donna è stata travolta da un furgone mentre viaggiava in monopattino elettrico. Avendo subito un brutto trauma cranico, la donna operata è ...Mentre ancora vigili del fuoco, Esercito, stanno ancora lavorando per riportare alla normalità la circonvallazione di Palermo con i suoi sottopassi, travolti dal nubifragio di mercoledì, le polemiche ...