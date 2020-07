Recovery Fund, 20 deputati Pd chiedono al governo di spendere i soldi per il Ponte sullo Stretto. LeU e Verdi: “Che tristezza” (Di giovedì 16 luglio 2020) Usare i soldi del Recovery Fund per finanziare il Ponte sullo Stretto. È questa l’idea di svolta green contenuta in una risoluzione presentata da 20 deputati del Partito Democratico in commissione Ambiente e Trasporti alla Camera per chiedere al governo di inserire la grande opera, storicamente sponsorizzata dal centrodestra, tra quelle che dovrebbero usufruire dei finanziamenti europei per far ripartire il Paese, anche con progetti ecosostenibili, dopo la crisi generata dal coronavirus. Una proposta che, tra l’altro, arriva nello stesso giorno in cui proprio il capoluogo siciliano è stato colpito da un violento nubifragio che ha causato enormi danni alla città, con persone disperse e i pm che hanno aperto ... Leggi su ilfattoquotidiano

