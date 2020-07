Le filiere italiane sono in ginocchio: fatturato in calo di oltre il 15% (Di giovedì 16 luglio 2020) Costruzioni, automotive, meccanica, elettronica, mobili. filiere industriali all’interno delle quali lavorano milioni di italiani e che sono state messe in ginocchio dall’emergenza coronavirus, con tantissimi posti di lavoro di colpo a rischio. A rivelarsi fragile è la struttura, che vede poche aziende di dimensioni grandi e tante, tantissime piccole e medie imprese che si occupano di operare per loro conto lungo la catena di approvvigionamento. Una catena che rischia pericolosamente di spezzarsi di fronte a un’emergenza senza precedenti, i cui effetti potrebbero essere anche più gravi di quanto inizialmente stimato. Secondo Intesa San Paolo-Prometeia, che ha da poco pubblicato il rapporto “Analisi dei settori industriali 2020”, al netto dei margini di incertezza la contrazione del ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : filiere italiane Tiene la filiera della bellezza: sotto la lente i player in Italia Il Sole 24 ORE Uva da tavola: allarme della Cia per il prodotto egiziano

Uva da tavola egiziana a prezzi stracciati sugli scaffali europei, con l’intermediazione dell’Olanda, nel pieno della raccolta tricolore. È l’allarme lanciato da Cia-Agricoltori Italiani per il mercat ...

Barilla, 1 miliardo di investimenti in Italia nei prossimi 5 anni

Dopo aver chiuso il 2019 con un fatturato da 3,62 miliardi di euro (+3% rispetto all’anno precedente), Barilla ha affrontato la grave discontinuità causata dall’emergenza con consapevolezza e determin ...

