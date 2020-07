Lo Stato si prende Autostrade: i Benetton fuori dal Cda dell’azienda (Di mercoledì 15 luglio 2020) Revoca concessione Autostrade? Alla fine non ci sarà. Lo scenario che UrbanPost come altri quotidiani tra cui La Repubblica evocavano fin dallo scorso mese di febbraio si è puntualmente avverato. Nessuna revoca della concessione, con le sue insidie legali e conseguente caos di gestione per la rete autostradale, anche più di quello che gli italiani sono costretti a subire da giorni in particolare in Liguria. Lo Stato avrà la maggioranza delle azioni della concessionaria, Autostrade per l’Italia, entrando nel suo capitale sociale tramite la Cassa Depositi e Prestiti. I Benetton, tramite Atlantia, resteranno in minoranza e saranno fuori dal Cda, non avranno dunque alcun potere decisionale. Tutto bene? No, vi spieghiamo perché. >> Cassa Depositi e Prestiti si ... Leggi su urbanpost

petergomezblog : Autostrade, Conte: “Lo Stato non può essere socio di chi prende in giro le famiglie delle vittime”. L’intervista es… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA ESCLUSIVA DI MARCO TRAVAGLIO @GiuseppeConteIT : “I Benetton ci prendono in giro: così sarà revoca”… - LegaSalvini : CONTE VERSO LA PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA FINO AL 31 DICEMBRE: COSÌ PRENDE 'PIENI POTERI' - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: #Stato #Governo Come lo chiami quando qualcuno prende apertamente i soldi di qualcun altro con la forza? - FiammettaModena : #Autostrade “Lo Stato non può essere socio di chi prende in giro le famiglie delle vittime”, tuonava #Conte soltan… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato prende Ponte Morandi, lo Stato si riprende il controllo di Aspi, la società autostrade dei Benetton Radionorba Walter Zenga è l'Uomo della Domenica, Giuseppe Sala: "Ancora nel cuore degli interisti"

Un sindaco è un po’ come un portiere. Il paragone piace a Beppe Sala, interista innamorato di Walter Zenga: “Me lo ricordo bene, anche perché allo stadio andavo spesso e lui tra i pali era straordinar ...

ITQF premia Birredamanicomio.com come miglior e-commerce italiano settore “Alcolici”

(Venezia,15 luglio 2020) - Dopo l’apprezzamento dei clienti, in ascesa anche per effetto del lockdown,arriva un nuovo prestigioso riconoscimento per l’e-commerce veneziano.Birredamanicomio.com viene p ...

Un sindaco è un po’ come un portiere. Il paragone piace a Beppe Sala, interista innamorato di Walter Zenga: “Me lo ricordo bene, anche perché allo stadio andavo spesso e lui tra i pali era straordinar ...(Venezia,15 luglio 2020) - Dopo l’apprezzamento dei clienti, in ascesa anche per effetto del lockdown,arriva un nuovo prestigioso riconoscimento per l’e-commerce veneziano.Birredamanicomio.com viene p ...