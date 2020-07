Il dramma di Fedez per il figlio Leone, operato dopo la nascita: “Sembrava sordo” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il dramma di Fedez per il figlio Leone, operato dopo la nascita per un problema a un orecchio che si temeva essere di natura neurologica. L'avvenimento era stato raccontato sui social dallo stesso Fedez, scelta per la quale era stato ampiamente criticato dai followers. Il racconto è avvenuto nel corso dell'ultima puntata di Muschio Selvaggio, podcast di Fedez e Luis Sal, nel quale è stata ospitata anche Chiara Ferragni. Oltre a soffermarsi sull'importanza dei social, con i quali sua moglie lavora ormai da anni, Federico Lucia è anche tornato sui problemi di salute di Leone, ormai risolti. "Quando è nato Leone sembrava fosse sordo a livello neurologico, successivamente ... Leggi su optimagazine

