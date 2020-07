Naya Rivera, il racconto choc dello sceriffo: “Morta per…” (Di martedì 14 luglio 2020) Si fa luce sulla tragica morte dell’attrice 33enne di Glee, Naya Rivera, morta durante un giro in barca sul lago Piru. Lo sceriffo conferma che la donna si è sacrificata per salvare il figlioletto di 4 anni. La dichiarazione dello sceriffo Tutto il mondo in queste ore piange la morte Naya Rivera, famosa per essere … L'articolo Naya Rivera, il racconto choc dello sceriffo: “Morta per…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

