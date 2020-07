Hong Kong Disneyland: da mercoledì il parco chiuderà nuovamente le porte (Di martedì 14 luglio 2020) Disney ha annunciato che Hong Kong Disneyland chiuderà nuovamente le porte ai visitatori da mercoledì a causa dell'aumento di casi di Coronavirus. Disneyland chiuderà nuovamente i battenti a Hong Kong a causa dell'aumento dei casi positivi al Coronavirus e a confermarlo è stato un comunicato della Disney. Il parco è il più piccolo tra tutti quelli della società con i suoi circa 5.000 dipendenti e 6.5 milioni di visitatori nel 2019 e non genera entrate rilevanti ormai da anni. La chiusura di Hong Kong Disneyland sarà temporanea e gli hotel situati nell'area di Lantau Island resteranno aperti. Il ... Leggi su movieplayer

VittorioSgarbi : Non pensavo di aver fatto proseliti a Hong Kong... - carolafrediani : Uscita la mia newsletter #Guerredirete. Si parla di: retroscena #Encrochat (mio pezzo x @valigiablu); Hong Kong; fa… - Linkiesta : Il silenzio del Pd sulle prepotenze cinesi a #HongKong è un atto di complicità. E se ci fosse ancora un minimo di… - LaPresse_news : Hong Kong, per Cina primarie sono una 'grande provocazione' - arcoberici : RT @VittorioSgarbi: Non pensavo di aver fatto proseliti a Hong Kong... -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Hong Kong, la Cina boccia le primarie: grave provocazione TGCOM Hong Kong, per Cina primarie sono una 'grande provocazione'

Milano, 14 lug. (LaPresse) - La Cina ha definito una "grave provocazione" le primarie dei partiti pro-democrazia di Hong Kong, avvertendo che alcuni attivisti potrebbero aver violato la nuova legge ...

Usa, Pompeo: “Le rivendicazioni di Pechino sono illegali”

Recentemente inoltre, Washington ha criticato Pechino sulla gestione della pandemia, sulle violazioni dei diritti umani contro le minoranze musulmane nello Xinjiang e sulla modalità di gestione delle ...

Milano, 14 lug. (LaPresse) - La Cina ha definito una "grave provocazione" le primarie dei partiti pro-democrazia di Hong Kong, avvertendo che alcuni attivisti potrebbero aver violato la nuova legge ...Recentemente inoltre, Washington ha criticato Pechino sulla gestione della pandemia, sulle violazioni dei diritti umani contro le minoranze musulmane nello Xinjiang e sulla modalità di gestione delle ...