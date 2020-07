Coronavirus, l’Italia teme il focolaio dei Balcani. Zaia, ‘È più aggressivo’ (Di martedì 14 luglio 2020) Emergenza Coronavirus, l’Italia preoccupata dal focolaio nei Balcani. Zaia: “Si tratta di una mutazione, è più aggressivo”. L’Italia teme il focolaio dei Balcani, considerato come una minaccia concreta per quanto riguarda il Coronavirus. Molti Paesi dell’Est stanno vivendo una seconda ondata e, secondo Zaia, il virus del cluster serbo sarebbe più aggressivo di quello conosciuto in Italia. Il Coronavirus nei Balcani preoccupa l’Italia I Balcani sono alle prese con una nuova ondata di Coronavirus. La curva epidemiologica è preoccupante. E inevitabilmente preoccupa anche l’Italia. In diversi ... Leggi su newsmondo

Corriere : ???????? Il Messico supera l’Italia nella (triste) classifica dei Paesi con più decessi per coronavirus, raggiungendo i… - matteosalvinimi : Applausi. Dire che l’Italia è egoista significa non conoscere il nostro Paese. Onore alla solidarietà e alla gene… - Corriere : ?? Coronavirus in Italia, tra le nuove misure decise dal governo fino al 31 luglio c'è l'obbligo di mascherina nei l… - Corriere : Il Covid è dieci volte più letale dell’influenza. Grazie alle indagini sierologiche, si possono fare stime più prec… - meltedpop : RT @lucamattioni: Il coronavirus è dieci volte più letale dell’influenza. L’Italia nella media europea per numero di vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Italia Cremona, la terapia intensiva riapre. Attacchi all'infermiere Luca Alini Corriere della Sera