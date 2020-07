Altro che Raggi scaricata, così Grillo l’ha blindata. Il sonetto rilanciato dal garante M5S è tutt’altro che un attacco ai romani (Di martedì 14 luglio 2020) Domenica di sole e di mare, domenica afosa e sonnolenta quando nell’infosfera deflagra il botto: un post in vernacolo sul blog di Beppe Grillo, Virgì, Roma nun te merita di Franco Ferrari. L’inizio è trilussiano: A Virgì, pijia na valigia, tu fijio, tu marito, famme un fischio, che se n’annamo via da sta gente de fogna. Lassa perde. Nel mezzo tracce morettiane (Ve lo meritate Alberto Sordi! in Ecce Bombo): Ve meritate Carraro, Signorello, Darida, Veltroni, Rutelli, Alemanno! Marino. E poi il finale lirico stile Luca Barbarossa (Roma spogliata): Pé questo ve dico che l’onesti dovrebbero pijà e valige, e, annassene, abbandonà sta città bella e zoccola. Subito si diffonde come una saetta l’interpretazione: “Grillo scarica la Raggi”. Gran lavorio ... Leggi su lanotiziagiornale

FBiasin : Quando ti passa vicino un pallone prendilo prima che lo faccia qualcun altro. Praticamente la sintesi della sua ca… - FBiasin : 37 rigori in più rispetto a un anno fa, nessuno come noi in Europa. In teoria è lo stesso sport con lo stesso reg… - matteosalvinimi : Marcello Veneziani: “Accusavano Salvini di basare la sua leadership sulla paura dell’altro. E invece è Conte che ci… - andrevr46 : @SkyTG24 Non sarà mica che i posteggi blu rimangono vuoti o si spende meno per i mezzi pubblici scadenti? I miei so… - stefizulian : RT @Useppe00: Sul finire dell'Ottocento una ricchissima signora statunitense chiese al pittore Carl Kahler di ritrarre i suoi affetti più g… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Comune di Ferentino, Berretta (Lega): altro che rendiconto, il 2019 è stato un anno da cancellare L'Inchiesta Quotidiano OnLine F1, Mattia Binotto a rischio licenziamento! GP Ungheria quasi decisivo, la Ferrari pensa al sostituto

A pochi giorni dal Gran Premio d’Ungheria, terzo appuntamento del Mondiale 2020 di F1, in casa Ferrari sono tanti i punti interrogativi correlati alla crisi profonda che sta vivendo la scuderia di Mar ...

Matteo Salvini contro Bonafede: "Sei agenti aggrediti da immigrati in carcere. E Alfonso Bonafede tace"

Tornerò presto in Campania e a Caserta in particolare per ribadire la mia vicinanza a chi indossa la divisa. Altro che fermare la pistola elettrica per le Forze dell’Ordine, cancellare i Decreti ...

A pochi giorni dal Gran Premio d’Ungheria, terzo appuntamento del Mondiale 2020 di F1, in casa Ferrari sono tanti i punti interrogativi correlati alla crisi profonda che sta vivendo la scuderia di Mar ...Tornerò presto in Campania e a Caserta in particolare per ribadire la mia vicinanza a chi indossa la divisa. Altro che fermare la pistola elettrica per le Forze dell’Ordine, cancellare i Decreti ...