“Non ce la faccio”. Marcello Masi, cala il gelo a ‘La vita in diretta Estate’: nessuno resta indifferente (Di lunedì 13 luglio 2020) Marcello Masi e Andrea Delogu non potevano che apparire turbati. La puntata de La vita in diretta Estate ha previsto un collegamento con l’inviato a Terni. In diretta, i funerali di Flavio e Gianluca, trovati morti nelle proprie case per assunzione di sostanze stupefacenti. Volto sconvolto quello di Marcello Masi, al punto da non riuscire più a parlare correttamente Marcello Masi ha rivolto lo sguardo verso Andrea Delogu con aria del tutto smarrita, dopo aver nominato in modo scorretto il titolo della trasmissione: “Benvenuti a L’Estate in diretta”. Un errore umano, quello di Masi, prontamente rimediato da Delogu che, comprendo lo stato emotivo del collega, ha ... Leggi su caffeinamagazine

GiordanoSepi : @and_aprile @PFonsecaCoach @ilRomanistaweb @AndresGonzalezR @Bene_dica @davidelynce @DFDYR98 @MarcosPalermo… - egregio_nessuno : @oscarwildeness Alla grande. Ma io non faccio parte di nessuno di questi. ?????? - anikeatable : @diddimargi MA NON FACCIO NULLA DI CHE URLO ?????????? - kathiabo : Cuando la Pausini dice 'non faccio niente, resto chiusa qua', I really feel that - EASYONGBOK : @innieslix anche io sono piccola also se non faccio mai un cazzo e sono sola come fai a disturbare ???? -

Ultime Notizie dalla rete : “Non faccio”