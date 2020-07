Coronavirus, resta la mascherina, controlli nelle spiagge e blocco di 13 Paesi (Di lunedì 13 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt Sarà presentato domani, 14 luglio, il nuovo Dpcm, decreto del presidente del consiglio dei ministri, con le nuove misure per il contenimento del contagio da Coronavirus. Sarà il ministro della Salute, Roberto Speranza, a relazionale al Parlameno, sui contenuti del nuovo Dpcm che dovrà prorogare con alcune novità, le misure in atto con scadenza 14 … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Coronavirus, resta la mascherina, controlli nelle spiagge e blocco di 13 Paesi proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Agenzia_Ansa : Discoteche, voli e congressi: verso la proroga delle chiusure dal 14 al 31 luglio. Resta in vigore l'obbligo di por… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, resta l'obbligo di mascherina: ecco dove si dovrà indossare #Coronavirusitalia - RaiNews : 'Oggi se una persona è positiva e non resta in isolamento ha una sanzione penale da 3 a 18 mesi di carcere. E c'è u… - FilippoCarmigna : Coronavirus, nel dpcm proroga delle misure fino al 31 luglio: resta la mascherina, governo non allenta stretta su a… - ilNotiziarioInd : Coronavirus, resta la mascherina, controlli nelle spiagge e blocco di 13 Paesi - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus resta Coronavirus, Oms: resta alto l'allarme per i nuovi contagi nel mondo Rai News Catalfo annuncia maxi riforma post Covid, dalla cig alla disoccupazione: cosa cambia

Il Coronavirus, infatti, ha costretto il Governo ad intervenire ... Al momento, però, la normativa resta disorganica e poco uniforme. Pertanto, la Catalfo con la sua maxi riforma punta a fornire una ...

Migranti, ad Amantea (Cosenza) proteste per l’arrivo di 13 bengalesi positivi al coronavirus

Migranti positivi al coronavirus, proteste ad Amantea (Cosenza ... Salvini: “Questo governo mette in pericolo l’Italia” La questione migranti resta così al centro delle critiche dell’opposizione. “Ci ...

Il Coronavirus, infatti, ha costretto il Governo ad intervenire ... Al momento, però, la normativa resta disorganica e poco uniforme. Pertanto, la Catalfo con la sua maxi riforma punta a fornire una ...Migranti positivi al coronavirus, proteste ad Amantea (Cosenza ... Salvini: “Questo governo mette in pericolo l’Italia” La questione migranti resta così al centro delle critiche dell’opposizione. “Ci ...