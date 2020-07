L’eurodeputata Ceccardi (Lega) sposta sua figlia dal nido comunale. Era stata accusata di aver saltato la graduatoria (Di domenica 12 luglio 2020) Tutta la vicenda ruota attorno all’asilo nido di Cascina, un comune italiano di 45mila abitanti in provincia di Pisa. È qui che abita Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega tornata alle cronache nei giorni scorsi per aver ribadito che Imagine di John Lennon è un brano di stampo marxista e per le offese sessite che le ha rivolto Eugenio Giani (Pd). Fino al 2019 Ceccardi era anche sindaca di questa cittadina. Ed è proprio per questo che quando la figlia dell’eurodeputata, ora candidata alle regionali per il Centro destra, è stata ammessa al nido comunale, un abitante di Cascina l’ha accusata con un post su Facebook di aver sfruttato la sua influenza per ... Leggi su open.online

