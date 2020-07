Quest’anno la conferenza sull’aids ha portato alcune buone notizie (Di venerdì 10 luglio 2020) La riunione annuale si è svolta online, ma sono stati comunque annunciati progressi nella prevenzione e nel trattamento dell’hiv. Uno degli annunci più interessanti della conferenza, tuttavia, è stata l’intrigante possibilità di una cura. Leggi Leggi su internazionale

fabio_wt77 : @TheFallenGiant No attacco conte perché dopo quello che ha fatto quest'anno, poco poco, si permette di andare in co… - acspezia : Terzi: 'Dobbiamo dare tutto per finire il campionato senza rimpianti' #SpeziaCalcio #SerieBKT - #ClaudioTerzi in co… - LatinaBiz : Conferenza Nonostante il Covid che ha rallentato o annullato, almeno per quest'anno tradizionali eventi estivi, co… - Hurricane19903 : @PaolaDiCaro Dopo la conferenza di Totti mi dispiace dirlo ma si è rotto tutto....e spero che la Roma non finisca m… - DonFriederick : @FormulaHumor La cosa bella è che quest'anno abbiamo fatto ambo: uno schifo sia in pista che fuori. Conferenza scan… -

Ultime Notizie dalla rete : Quest’anno conferenza Quest’anno la conferenza sull’aids ha portato alcune buone notizie Internazionale