Matrimonio con Coronavirus: padre della sposa positivo, 91 invitati in quarantena (Di venerdì 10 luglio 2020) Nell’era del Coronavirus, anche gli eventi felici come i matrimoni possono destare preoccupazione: è il caso di una cerimonia nunziale celebrata a Cittadella, in provincia di Padova. Poco dopo la fine dei festeggiamenti il padre della sposa accusa i sintomi del Covid-19. Immediato il tampone che non lascia incertezze: positivo. E così, tutti i 91 invitati al Matrimonio di una coppia di sposi di origini congolesi, sono stati messi in quarantena. Il Matrimonio è stato celebrato il 27 Giugno. Quando è stata confermata la positività del padre della sposa, l’uomo è stato ricoverato e è iniziato il ... Leggi su meteoweb.eu

